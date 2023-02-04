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Girne - Tatlısu Anayolunda buzlanma, Alevkayası - Esentepe Yolunda sis var...

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Girne - Tatlısu Anayolunda buzlanma, Alevkayası - Esentepe Yolunda sis var...
Girne - Tatlısu Anayolunda buzlanma, Alevkayası - Esentepe Yolunda sis var...

Polis, Girne - Tatlısu Anayolunda buzlanma, Alevkayası - Esentepe Yolunda ise sis olduğunu duyurarak sürücüleri uyardı.

 

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

 

"Girne - Tatlısu Anayolu'nun, Karaağaç Yol Kavşağı ile Tatlısu arasında kalan kısmı dolu yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle sürücüler için tehlike arz etmektedir.

Ayrıca, Alevkayası - Esentepe Yolu üzerinde oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer azalmaktadır. Bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur."

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