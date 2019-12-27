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Girne ve Akçay’da hırsızlık

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Girne’de iki iş yerinden çeşitli eşyalar ile Akçay’da bir evden para çalındı. Polis olaylarla ilgili zanlı olarak görülen 4 kişiyi tutukladı.
Girne ve Akçay’da hırsızlık

Polis basın bültenine göre, Girne’de Namık Kemal Caddesi’nde faaliyet gösteren  “Sönmez Nakliyat” isimli iş yerine girilerek yedek anahtarların bulunduğu kutu ve bir aksiyon kamerası ile 2 cep telefonu çalındı.

Dün saat 01.30 sıralarında meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturma neticesinde Y.A. (E-35) tutuklandı.

Dün 02.30 sıralarında ise Girne'de faaliyet gösteren Kaan Otel’in bar bölümünden muhtelif markalarda toplam 6 şişe alkollü içki çalınmasıyla  ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında zanlı görülen Y.A. (E-35) tutuklandı.

YATAK ODASINDAN 120 BİN TL ÇALINDI

Akçay’da ise geçtiğimiz Salı günü,  Hüseyin Sadıkoğlu’nun evinin yatak odasından 120 bin TL nakit para çalındı.  Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen B.D.(K-36) ve V.A.(E-33) tutuklandı.

Her üç hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma  sürüyor.

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