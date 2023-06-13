Girne ve Güzelyurt’ta bugün elektrik kesintisi yapılacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle Girne ve Güzelyurt’ta bugün elektrik kesintisi yaşanacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması kapsamında Girne ve Güzelyurt’ta bugün elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

GİRNE’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Girne’de bugün 09.00 -14.00 saatleri arasında Armacon Sitesi ve Civarı, Ozanköy'ün Güneyi, Ozanköy Köy İçi, Beylerbeyi ve Çevresi, Beylerbeyi Su Pompaları, Muhabere Bölüğü ve Çevresi, ESK ve Bölgesi, Ozanköy Mezarlık bölgelerine elektrik verilemeyecek.

GÜZELYURT’TA ELEKTRİK KESİNTİSİ

KIB-TEK’ten yapılan bir diğer açıklamaya göre, elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 09.00-13.00 saatleri arasında Güzelyurt Çevre yolu, Alas Sitesi, Güzelyurt-Mevlevi yolu ve çevresine elektrik verilemeyecek.