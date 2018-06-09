Girne’de bordür boyama ve yol çizgileri yenileme çalışmaları sürüyor

Girne Belediyesi tarafından program dahilinde trafik ve yaya güvenliğini sağlamak amacı ile kentin çeşitli sokak ve caddelerinde bordür boyama ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, Ecevit Caddesi, Sedat Simavi Caddesi, Beşiktaş Sokak ve Şinasi Konuloğlu Sokak üzerinde yeni asfalt serimi sonrası bordür boyama ve yol çizgileri yenileme çalışması gerçekleştirdi. Girne Belediyesi'nden verilen bilgide, kent genelinde yenilenen tüm yollarda çalışmaların süreceği kaydedildi.

“İŞ ARAÇLARINA VE İNSANA YATIRIM YAPTIK, SONUCUNU GÖRÜYORUZ”

Girne Belediyesi’ne bağlı BELPAZ Şirketi’nin araç ve elemanlarıyla yapılan kent genelindeki yol çizgileri ve bordür boyama işleri yanında, şirket tarafından daha önce de Gönyeli kaçış yollarındaki bordürler boyamış, Cuma günü hizmete açılan Girne -Lefkoşa ana yolunun yenileme çalışmaları sonrasında da boyama işleri yine BELPAZ Şirketi tarafından gerçekleştirilmişti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yol güvenliği yanında kentin estetiği açısından da önemli olan çalışmaların belediye şirketi tarafından yapılmasının mutluluğunu yaşadıklarını, şirketin dışarıya hizmet vererek kazanç sağladığını ifade etti. Güngördü, “İş araçlarına ve insana yatırım yaptık, bunun sonucunu görüyoruz” şeklinde konuştu.