Girne’de Camiler Ilaçlandı

Girne’de Bulunan Camiler Koronavirüs Salgınına Karşı Ramazan Ayı Öncesi İlaçlandı

Girne Belediyesi Sağlık Şubesine bağlı ekipler, dezenfektan ilaçlar kullanarak Nurettin Ersin Paşa Camii, Yazıcızade Camii, Ağa Cafer Paşa Camii, Doğanköy Camii, Ozanköy Camii, Karaoğlanoğlu Camii ve Zeytinlik Camii ilaçlandı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü: Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar çerçevesinde toplu ibadet yerlerinde, kapalı alanların üçte biri oranında kullanılması, maske, sosyal mesafe ve hijyen konularına dikkat edilmesi gerektiğini, temiz hava akışının sağlanacağı şekilde ortamın havalandırılması ve girişlerin kayıt altına alınmasının önemine dikkat çekerek belediye olarak tüm tedbirlerin alındığını kaydetti.

Güngördü: “Yarın başlayacak olan Ramazan ayında hepimize görevler düşmektedir. Covid-19 salgını döneminde iftarlarımızda ve ibadetlerimizde sosyal mesafe ve hijyen kurallarımıza dikkat etmemiz gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımıza ramazan ayı boyunca sağlık, mutluluk, huzur ve bereket dolu günler dilerim” dedi.