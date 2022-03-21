Girne'de Çirkin Olay

Girne’de 5 yaşındaki iki kıza cinsel istismarda bulunan sapık Cumali Çinçar mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Levent Ekrem olguları aktardı. Levent Ekrem, 20 Mart 2022 tarihinde saat 16.00 sıralarında Girne’de 5 yaşlarındaki iki kız çocuğunu, parka götüreceğini söyleyen zanlının çocukları 23 Nisan İlkokulu’nun arka kısmına götürdüğünü söyledi. Ekrem, zanlının çocukları boynundan öptüğünü, alt kısmındaki eşofmanlarını çıkardığını ve küçük kızlarına cinsel organlarını öpmeye kalkıştığını açıkladı. Ekrem, zanlının daha sonra kendi erkeklik organını öpmesi için çocukları zorladığını ifade etti. Olayı gören aynı mahallede sakin çocukları durumu bildirdiğini, zanlının suçüstü yakalandığını ifade eden polis memuru Levent Ekrem, zanlının tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. Şimdiye kadar 8 ifade aldıklarını, alınacak başka ifadeler olduğunu ifade eden Ekrem, ayrıca olayla ilgili bir güvenlik kamerası görüntüsü tespit ettiklerini, bu görüntünün inceleneceğini söyledi.

Kız çocuklarının ilk şikayeti mahalle arkadaşlarına daha sonra ailelerine anlattığını ifade eden polis, iki kız çocuğunun doktor kontrolünden geçirileceğini ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Savcının zanlının neden yüzünde ve gözünde morluklar var sorusunu yanıtlayan Ekrem, kızlardan birinin babası tarafından darp edildiğini açıkladı. Polis, zanlıyı darp eden baba hakkında da soruşturma başlatıldığını belirtti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Hazan Aksun, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.