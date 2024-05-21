Girne'de iş kazası... 31 Yaşındaki Otaz yaralandı!

20 Mayıs 2024 tarihinde, saat 12:30 sıralarında meydana gelen olayda, işletmede çalışan Caner Otaz (E-31), iskele üzerinde ses ve ışık sistemlerinin kurulumunu yaparken dengesini kaybederek yaklaşık 2,5 metre yükseklikten zemine düştü.
Yaralı olarak Girne'deki olay yerinden kaldırılan Otaz, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek müşahede altına alındı.
Yetkililer, yaşanan kaza hakkında detaylı bir soruşturma başlattılar.
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