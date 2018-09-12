Girne'de kayıp şahıs

KAYIP ŞAHIS
11.09.2018 tarihinde polise verilen bilgide, Girne’de sakin Cengizhan KAVUŞUR (E-46) isimli şahıstan 31.08.2018 tarihinden beridir haber alınamadığı öğrenilmiştir.
Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam eder.
KAYIP ŞAHIS
11.09.2018 tarihinde polise verilen bilgide, Girne’de sakin Cengizhan KAVUŞUR (E-46) isimli şahıstan 31.08.2018 tarihinden beridir haber alınamadığı öğrenilmiştir.
Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam eder.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.