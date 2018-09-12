  • BIST 93.183
  • Altın 246,071
  • Dolar 6,3887
  • Euro 7,4065
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAYDÜ'de YÖDAK Onaylı 10 Yeni Doktora ve Yüksek Lisans Program Açıldı…

Girne'de kayıp şahıs

» »
Girne'de kayıp şahıs
Girne'de kayıp şahıs

KAYIP ŞAHIS 
11.09.2018 tarihinde polise verilen bilgide,  Girne’de sakin Cengizhan KAVUŞUR (E-46) isimli şahıstan 31.08.2018 tarihinden beridir haber alınamadığı öğrenilmiştir.

Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam eder.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Yemek yediği sırada vefat etti03 Eylül 2018 Pazartesi 10:59
  • Girne'de yasa dışı bet operasyonu02 Eylül 2018 Pazar 11:18
  • GİRNE’DE CİNAYET01 Eylül 2018 Cumartesi 10:37
  • Markuj patladı iş aracı yandı!30 Ağustos 2018 Perşembe 22:37
  • Girne'ye büyük yatırım29 Ağustos 2018 Çarşamba 12:14
  • Lapta'da okul yerine Cami !..27 Ağustos 2018 Pazartesi 13:57
  • Girne'de ses kirliliği hayattan bezdirdi27 Ağustos 2018 Pazartesi 12:45
  • Uyuşturucu madde tasarrufundan 4 kişi tutuklandı24 Ağustos 2018 Cuma 13:51
  • Apartman komşusundan 10 ton su çaldı23 Ağustos 2018 Perşembe 11:44
  • Ek-Mesai kaosu yaşanmaya başladı...Girne Limanı'nda kaos! Vatandaşlar İsyan Ediyor18 Ağustos 2018 Cumartesi 21:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti