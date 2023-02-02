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Girne'de Ölümlü Kaza!

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Girne’de dün gece alkollü bir sürücünün çarptığı yaya 46 yaşındaki Birsen Güleş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Girne'de Ölümlü Kaza!

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, ölümle sonuçlanan kaza saat 23.15’te Girne'de Bedrettin Demirel Caddesi’nde meydana eldi.

Çift şeritli yolda doğu istikametine seyreden ve 169 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu belirlenen Erdal Altunel yönetimindeki JL 777 plakalı araç, sürücüsünün dikkatsizliği nedeniyle o sırada yolun karşısına geçmekte olan yaya Birsen Güleş’e çarptı.

Çarpma sonucu savrulan yaya, yolun karşı şeridine düştüğü esnada, cadde üzerinde batıya doğru dikkatsizce seyreden Mohd Sabet Said (E-31) yönetimindeki KE 676 plakalı aracın önüne çarptı.

Birsen Güleş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Her iki araç sürücüsünü de tutuklayan polis kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Güleş'in ölümüyle 2023'teki trafik kazası kaynaklı can kaybı 5'e yükseldi.

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