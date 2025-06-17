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Girne’de plaj suları “mükemmel kalite” sınıfında

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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Kervansaray ve Antis plajlarında yapılan ölçümler sonucunda deniz suyunun “mükemmel kalite” sınıfında olduğunu belirtti.
Girne’de plaj suları “mükemmel kalite” sınıfında

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, 16 Haziran 2025 tarihli plaj suyu analiz sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, Kervansaray ve Antis plajlarında yapılan ölçümler, su kalitesinin “mükemmel” seviyede olduğunu gösterdi.

Özellikle Kervansaray bölgesinde daha önce yaşanan kanalizasyon sorununun çözülmesiyle birlikte su kalitesinde belirgin bir iyileşme sağlandığı belirtildi.

Açıklanan ölçüm sonuçları şu şekilde:

-Kervansaray Güney Cephesi: E. coli 0, Enterokok 0

-Kervansaray Merit Tarafı: E. coli 190, Enterokok 132

-Kervansaray Kuzey Cephesi: E. coli 0, Enterokok 0

-Antis Plajı Doğu Cephesi: E. coli 0, Enterokok 5

-Antis Plajı Batı Cephesi: E. coli 0, Enterokok 9

Başkan Şenkul, geçmişte de su kalitesinin iyi olduğunu ancak alınan önlemler sayesinde 16 Haziran itibarıyla çok daha iyi seviyeye ulaşıldığını vurguladı.

 

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