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Girne'de trafik kazası.. Araç motosikletliye çarptı!

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Girne'de trafik kazası.. Araç motosikletliye çarptı! Girne'de Karaoğlanoğlu Caddesi Merit Park Otel Kavşağında, ard arda meydana gelen iki trafik kazası sonucu iki kişi yaralandı.
Girne'de trafik kazası.. Araç motosikletliye çarptı!

Girne'de Karaoğlanoğlu Caddesi Merit Park Otel Kavşağında, ard arda meydana gelen iki trafik kazası sonucu iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saat 17. 15 sıralarındaki kaza, Merit Park Otel Kavşağında batı istikametine doğru seyreden Ahmet Güzan (E- 85), yönetimindeki JU 906 plakalı jeep araç  sürücüsünün, dikkatsizce gidiş istikametine göre yolun sağında bulunan Gazi Ömer Kurt Sokağına dönüşe geçmesi sonucu, o esnada karşı istikamette gelmekte olan ve Mert Yusuf Bolatdemirci (E-23) yönetimindeki MS 741 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmalarıyla meydana geldi. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Kazanın hemen  ardından saat 17.17 sıralarında aynı cadde (Karaoğlanoğlu Caddesi)  üzerinde doğu istikametine doğru seyreden Hasan Çaylı (E-46) yönetimindeki TGT 760 plakalı su tankeri sürücüsünün dikkatsizliği sonucu o esnada, önceden  meydana gelen trafik kazası nedeni ile yolun sol şeridi içerisinde kazadan dolayı yerde durmakta olan MS 741 plakalı motosikleti kaldırmaya çalışan yaya Ahmet Güzan (E-85) ve yaya Mert Yusuf Bolatdemirci'ye (E-23) çarptı.

Yaşanan ikinci kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Ahmet Güzan kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınırken, kazada yaralanan diğer yaya Mert Yusuf Bolatdemirci ise kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisinde tedavi altına alındı.

Soruşturma kapsamında  TGT 760 plakalı tanker sürücüsü Hasan Çaylı tutuklandı.

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