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“Gladyatör” filminden 24 yıl sonra, serinin ikinci filmi vizyona girecek

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Yönetmen Ridley Scott'un 2000'de çektiği ve başrolde Avusturalyalı aktör Russell Crowe'un oynadığı, gişe rekorları kıran "Gladyatör"ün devam filminin seneye vizyona gireceği duyuruldu.
“Gladyatör” filminden 24 yıl sonra, serinin ikinci filmi vizyona girecek

Vizyona girdiği dönemde büyük yankı uyandıran ve Oscar dahil pek çok ödül gecesine de damga uran Gladyatör filmi, 24 yıl sonra devam ediyor.

Prodüksiyon şirketi Paramount Pictures’tan yapılan açıklamada, filmin 22 Kasım 2024’te vizyona girmesinin planlandığı belirtildi. “Aftersun” filmindeki performansıyla Oscar ödüllerine aday gösterilen oyuncu Paul Mescal’ın başrolde yer alması için ise görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

Senaryosu önceki yıl biten ancak ismi henüz netleşmeyen film, Crowe’un canlandırdığı “General Maximus”un ölümünün ardından yaşananları anlatacak. İkinci filmde, Roma İmparatoru’nun oğlu Commudus’un yeğeni Lucias’ın hayatı işlenecek.

2000 yılında vizyona giren film, aynı yıl gişede “Mission Impossible 2” filminden sonraki en yüksek hasılatı yapmış, küresel gişede ise 460 milyon ABD dolarını aşan bir gelir elde etmişti. 

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