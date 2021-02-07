Göbeklitepe yakınlarında metal blok bulundu

Şanlıurfa’da, Göbeklitepe Örenyeri yakınlarında araziye yerleştirilmiş, üzerinde Göktürk alfabesiyle, ‘Ay’ı görmek istiyorsan gökyüzüne bak’ yazılı metal blok bulundu. Güvenlik güçleri kim ya da kimler tarafından araziye dikildiğini araştırıyor.

Şanlıurfa’da, Göbeklitepe Örenyeri yakınlarında araziye yerleştirilmiş, üzerinde Göktürk alfabesiyle, ‘Ay’ı görmek istiyorsan gökyüzüne bak’ yazılı metal blok bulundu. Güvenlik güçleri kim ya da kimler tarafından araziye dikildiğini araştırıyor.

Göbeklitepe’nin bulunduğu Örencik Mahallesi yakınlarındaki bir tarlada, sabah saatlerinde 3 metre uzunluğunda 45 santim genişliğinde metal blokla karşılaşan mahalleli, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri çevrede önlem alırken, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekipleri de inceleme yaptı.

Daha önce ABD ve Romanya’da bulunan monolitlerin, dijital içerik platformu Netflix için hazırlanan ‘Aunty Donna’s Big Ol’ House of Fun’ adlı bir komedi şovunun parçası olarak dikildikleri ortaya çıkmıştı.