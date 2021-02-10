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Göbeklitepe'deki gizemli monolitin sırrı çözüldü

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Erdoğan, Göbeklitepe yakınlarındaki tarlaya kimler tarafından hangi amaçla dikildiği ve ortadan kaldırıldığı belirlenemeyen metal blokun üzerinde Göktürk alfabesiyle yazılan "Gökyüzüne bak, Ay'ı gör" ifadesini tanıtım toplantısında kullandı.
Göbeklitepe'deki gizemli monolitin sırrı çözüldü

Şanlıurfa'nın kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta, Göbeklitepe Ören Yeri yakınlarında yer alan Örencik Mahallesi'ndeki tarlada 5 Şubat Cuma günü bulunan monolit merak konusu olmuştu.

Yaklaşık 3 metre yüksekliğinde, 1 metre genişliğinde, üzerinde Göktürk alfabesiyle "Gökyüzüne bak, Ay'ı gör" ifadesinin yazılı olduğu metal blokun kim ya da kimler tarafından hangi amaçla dikildiği belirlenememişti.

Yöre halkının merakını cezbeden, ABD ve Avrupa medyasının haberlerinde geniş yer verdiği monolitin bu sabah saatlerinde yerinde olmadığı görüldü.

Türkiye, Milli Uzay Programı'nın tanıtımı için farklı bir yol izledi

Metal blokun, Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın tanıtımının parçası olduğu anlaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı'nın tanıtıldığı toplantı sırasında yaptığı konuşmada "Türkiye'nin uzaydaki 10 yıllık vizyon, strateji, hedef ve projelerinin yer aldığı Milli Uzay Programı'mızı bu günlerde meşhur olan sloganıyla tüm dünyaya ilan ediyor ve diyorum ki gökyüzüne bak, Ay'ı gör." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın kürsüden bu ifadeleri kullandığı sırada Göbeklitepe'de gizemi çözülemeyen monolitin görüntüsü ile, sloganın sosyal medyada kullanımına yönelik "Gökyüzüne Bak, Ay'ı Gör" etiketi, arkadaki dev ekrana yansıtıldı.

Programa katılanlardan büyük alkış alan bu sözlerin ardından Erdoğan, Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamındaki 10 hedefini açıkladı.

Bakan Varank'tan Göbeklitepe vurgusu 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise Göbeklitepe vurgusu yaptığı mesajında “Göbeklitepe, nasıl tarihin sıfır noktası ise Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Milli Uzay Programı da Türkiye’nin geleceğinde bir başlangıç noktası olacak. Gençlerimize, torunlarımıza, geleceğin Türkiye’sine en büyük mirasımız.” ifadelerini kullandı.

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