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Gönyeli'de Alkollü Sürücü U Dönüşünde Kaza Yaptı

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Gönyeli Atatürk Caddesi'nde, alkollü sürücü Ratip Roşhan AKARGÖL'ün kullandığı araç, U dönüşünde kaldırıma çarparak akasya ağacına çıktı.
Gönyeli'de Alkollü Sürücü U Dönüşünde Kaza Yaptı

01 Aralık 2023 tarihinde, saat 02:00 sularında Gönyeli Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Ratip Roşhan AKARGÖL (E-37) idaresindeki LY 886 plakalı araç, 287 miligram alkollü içki etkisi altında batı istikametine seyir halindeyken, geri dönmek amacıyla yaptığı doğru U dönüşü sırasında dikkatsizliği nedeniyle direksiyon kontrolünü kaybederek yolun solundan çıkarak kaldırıma çıktı ve bir akasya ağacına çarptı.

Kaza sonucunda şans eseri yaralanan olmazken, LY 886 plakalı aracın sürücüsü Ratip Roşhan AKARGÖL, 287 miligram alkollü olduğu tespit edilerek tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Alkolün etkisi altında gerçekleşen bu kaza, sürücülerdeki dikkat ve sorumluluk eksikliğine dikkat çekiyor, trafik güvenliği önemini bir kez daha vurguluyor.

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