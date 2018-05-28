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Gönyeli'deki aile faciasının detayları kan dondurucu

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Gönyeli'deki aile faciasının detayları kan dondurucu.. İşte o detaylar...
Gönyeli'deki aile faciasının detayları kan dondurucu

Cinayeti işleyen anne Bilge Lord’un 7 yaşındaki oğlu Ercan Kaya Kunduracı’yı dün öldürdüğü ve bu olayı herkesten sakladığı öğrenildi. 

Gönyeli’de sakin 36 yaşındaki Bilge Lord Kunduracı, 7 yaşındaki Ercan Kaya Kunduracı isimli oğlunu karın bölgesinden bıçaklayarak öldürdü. Bugün saat 19.00'da ortaya çıkan cinayetin, dün yaşandığı ve kadının cinayeti gizlediği öğrenildi. 

Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Ballı Apartmanı'nda facia yaşandı. Korkunç olay Gönyeli'de sakin 64 yaşındaki dede Tahir Lord'un eve gelmesiyle ortaya çıktı. Eve gelen dede Tahir Lord, 7 yaşındaki çocuğun cansız bedenini görünce rahatsızlık geçirdi.

64 yaşındaki Tahir Lord fenalaşarak Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Cinayet zanlısı anne Bilge Lord Kunduracı, tutuklanarak gözaltına alındı. 

Olay bölgede büyük infial yarattı. Olayın ardından apartmanın önünde mahşer kalabalığı oluştu. 

Polis olay yerinde inceleme yapıyor. 

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