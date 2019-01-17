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Google arama motorunda, Kıbrıs tatili tıklanma oranında artış

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Google arama motorunda, adada tatile yönelik tıklamaların 100 milyona yaklaştığı belirtildi.
Google arama motorunda, Kıbrıs tatili tıklanma oranında artış

Google arama motorunda, adada tatile yönelik tıklamaların 100 milyona yaklaştığı belirtildi.

Politis ve diğer gazeteler, arama motorundaki tıklanma oranlarına geniş bir şekilde yer verdi.

Haberi “Google’da Da Uçuyoruz” başlığıyla veren Politis, söz konusu verilerin, Rum Seyahat Acenteleri Birliği (ACTA) ve Travel Media Applications tarafından birlikte organize edilen  “Digi Travel Cyprus International 2019” konferansında sunulduğunu yazdı.

Habere göre, Güney Kıbrıs, Yunanistan, Malta ve Bulgaristan için Google seyahat sorumlusu Orestis Adrianis, “Kıbrıs’”ta tatile yönelik Google’daki aramaların geçen yıl yüzde 16 oranında arttığını ve  adayı Avrupa turistik destinasyonlar arasında 7’nci sıraya yükselttiğini belirtti.

Adrianis, söz konusu aramaların yüzde 49’unun mobil cihazlar tarafından yapıldığına dikkati çekerken, aramaların yüzde 84’ünün yurt dışında kalan kişiler tarafından yapıldığını; bu aramaların yüzde 70’inin ise Birleşik Krallık, Rusya, Almanya ve İsrail gibi ülkelerin oluşturduğu 10 ülkeden geldiğini söyledi.

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