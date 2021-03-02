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Görme güçlüğü olan ‘kaçak sünnetçi’ye suçüstü

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Adana’da kaçak muayenehanede çocukları sünnet ettiği belirlenen ve görme güçlüğü yaşayan N.G., polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Görme güçlüğü olan ‘kaçak sünnetçi’ye suçüstü

Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Yeşilyuva Mahallesi’nde kaçak muayenehane işletildiği ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte adrese baskın yaptı.

Ekipler, baskında kaçak muayenehaneyi işleten Suriye uyruklu N.G.’yi sağlıksız bir ortamda, halı serili ofis masası üzerinde kendi ülke vatandaşı bir çocuğu sünnet etmeye hazırlanırken suçüstü yakaladı.

N.G.’nin sünnet etmeye hazırlandığı çocuk koruma altına alınırken, kaçak muayenehanede ebeveynleri tarafından sünnet edilmek üzere getirilen başka çocukların da sıra beklediği tespit edildi.

Adreste yapılan aramada makas, şırınga, ilaçlar, serum, pansuman malzemeleri ve oksijen makinesi bulundu.

Zabıta ekiplerinin tuttuğu tutanakla kaçak muayenehane süresiz olarak mühürlenip kapatıldı. Hakkında Kabahatler Kanunu’na göre işlem yapılan N.G.’nin bir yıldan daha fazla bir süredir kaçak muayenehane işletip doktorluk yaptığı öğrenildi.

Sıra bekleyen sığınmacılardan elde edilen bilgilere göre, N.G.’nin, sadece Suriyeli sığınmacılara hizmet verdiği ve yetişkinlerin de hastalandıklarında N.G. tarafından tedavi edildiği ortaya çıktı.

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