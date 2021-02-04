Gözaltına alınan 51 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinin hepsi serbest bırakıldı

Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney Kampüsü'nde 'kayyım rektör' protestosuna polis müdahalesi sonucu gözaltına alınan öğrencileri ve onlara destek veren 51 kişi dün adliyeye sevk edildi.

Savcılık 51 kişiden 30'u için tutuklama, 12'si için ev hapsi, 9'u için de adli kontrol talep etti.

Çağlayan Adliyesi'ndeki 1. ve 6. Sulh Ceza hakimlikleri, "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Kanunu'na muhalefet, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, kişiyi çalışma imkanından yoksun bırakmak ve kamu malına zarar vermek" iddiasıyla tutuklama talep edilen 30 kişinin tamamını serbest bıraktı.

Öğrenciler için haftada 1 imza ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

Pazartesi akşamı Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörlük binasının bulunduğu ve öğrencilerin bir aydır protesto için çeşitli etkinlikler düzenlediği Güney Kampüs'e polis girmiş, 159 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan 108'i polis sorgularının ardından serbest bırakılırken, 51 öğrencinin gözaltı süresi uzatılmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube'deki sorgularının tamamlanmasının ardından dün Çağlayan Adliyesi'ne getirilen 51 öğrenciden 30'u adli kontrolle serbest bırakılırken, haklarında ev hapsi istenen 12 öğrenci de adli kontrolle serbest bırakıldı. Toplamda 42 öğrenci için adli kontrol kararı verilirken, 9 öğrenciye de yurt dışı yasağı konuldu.