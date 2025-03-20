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Gözaltına alınan İmamoğlu’nun hesabından yeni paylaşım: Dayanışmanın ve umudun önünde hiçbir güç duramaz

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Dünden bu yana gözaltında bulunan Ekrem İmamoğlu’nun hesabından “Dayanışmanın ve umudun önünde hiçbir güç duramaz. Mücadelemiz çocuklarımız için, hak için, hukuk için, adalet için, güzel yarınlar için” notuyla video paylaşıldı.
Gözaltına alınan İmamoğlu’nun hesabından yeni paylaşım: Dayanışmanın ve umudun önünde hiçbir güç duramaz

Gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabından, daha önce yaptığı bir konuşmadan kesit “Dayanışmanın ve umudun önünde hiçbir güç duramaz. Mücadelemiz çocuklarımız için, hak için, hukuk için, adalet için, güzel yarınlar için” notuyla paylaşıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “yolsuzluk” ve “terör” suçlarından başlattığı iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İmamoğlu ile birlikte “yolsuzluk” suçlamasıyla başlatılan soruşturmada, aralarında Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ile İBB yöneticilerinin de olduğu 100 kişi, “kent uzlaşısı” nedeniyle terör suçundan başlatılan soruşturmada da aralarında Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan, İBB Genel Sekreteri Mahir Polat’ın da olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Dünden bu yana gözaltında bulunan Ekrem İmamoğlu’nun hesabından “Dayanışmanın ve umudun önünde hiçbir güç duramaz. Mücadelemiz çocuklarımız için, hak için, hukuk için, adalet için, güzel yarınlar için” notuyla şu video paylaşıldı:

 

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