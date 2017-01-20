"Gülen'in iadesi için olumlu yanıt bekliyoruz"

Washington Post'a konuşan TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Müttefikiz diye ABD'nin istediği ya da söylediği şeyleri kabul etmemiz mi gerekiyor, hayır" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanlığı görevini Barack Obama'dan devralacak Donald Trump'ın yemin törenine katılmak üzere Washington'da bulunan Çavuşoğlu, Washington Post gazetesine açıklamalarda bulundu."Müttefikiz diye ABD'nin istediği ya da söylediği şeyleri kabul etmemiz mi gerekiyor, hayır." diyen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne zaman diğer ülkelerle iyi ilişkiler kursak, tipik 'Türkiye yön mü değiştiriyor' sorusu soruluyor. Uluslararası ilişkiler, ülkelerin çıkarları doğrultusunda her zaman yön değiştirir. Türkiye'yi gündeme getirenlerin birçoğunun, Rusya ile Ukrayna nedeniyle uygulanan yaptırımlara rağmen geniş kapsamlı ekonomik ilişkileri ve diğer çıkarları var. Ben o ülkelere yön değiştirip değiştirmediğini soruyor muyum? Bu saçmalık, kabul edilemez. Terör örgütleriyle mücadele söz konusu olduğunda bir ülkeye nasıl hayır diyebilirim."

'TRUMP TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİNİ DAHA İYİ ANLIYOR'

Türkiye'nin yeni ABD yönetiminden Fethullah Gülen'in iadesi ve ABD'nin YPG ile işbirliğine son vermesi yönünde beklentileri bulunduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, Trump'ın başkanlığında ABD ile ilişkilerin önemli ölçüde gelişeceğinden emin olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, "(Trump'ın) Türkiye'nin endişelerini kesinlikle daha iyi anladığından eminim. Karşılıklı güveni yeniden inşa etmemiz gerek. Türkiye'de Amerikan karşıtlığı yükselişte. Yeni yönetimi bekliyoruz" şeklinde konuştu.

'HAVA ÜSSÜMÜZÜ KULLANIYORLAR AMA…'

Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak Suriye görüşmelerine ilişkin de değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, bu toplatının Şam ve İran destekli grupların ihlal ettiği ateşkesi sağlamlaştırmasını ve şubat ayında BM gözetiminde taraflar arasında doğrudan görüşmelerin başlamasını sağlamasını umut ettiğini belirtti.

İncirlik Üssü'nün ABD tarafından kullanılmasına rağmen El Bab'da Türkiye'nin IŞİD ile mücadelesine hava desteği verilmemesini de eleştiren Çavuşoğlu, "Hava üssümüzü kullanıyorlar ama hava desteği vermiyorlar." dedi.

'RUSYA İLE TERÖRE KARŞI İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ'

Çavuşoğlu, Türkiye'nin NATO'dan uzaklaşarak Rusya ile yakınlaştığı yönündeki haberlerin sorulması üzerine ise "Rusya ile NATO müttefiklerine ya da başkalarına karşı değil, teröre karşı iş birliği yapıyoruz" yanıtını verdi.

'TRUMP, IŞİD'LE MÜCADELEYE YENİ BİR ENERJİ GETİRECEK'

İstanbul ve Ankara'daki son terör saldırıların faillerinin, Suriye'deki YPG kamplarından geldiğini belirten Çavuşoğlu, "ABD kendisini YPG'ye tutsak etti. Bir terör örgütü ABD gibi büyük bir ülkenin politikasını zorluyor. Bu kabul edilebilir mi? Hayır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin El Bab'dan sonra Rakka'ya yöneleceğini ve PYD ile karşı karşıya gelinirse savaşılacağını söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Trump'ını IŞİD ile mücadeleye yeni bir enerji getirmesinin yanı sıra bu sorunu (YPG) çözeceğine olan inancını dile getirdi.

'GÜLEN'İN İADESİ İÇİN OLUMLU YANIT BEKLİYORUZ'

Gülen'in iadesi konusunda da ABD Adalet Bakanlığından ağustos ayından bu yana haber almadıklarına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Türkiye'nin Gülen'in iadesi talebine Trump yönetiminden erken olumlu bir yanıt bekliyoruz." dedi.