GÜLÜ NEREYE TAKARSAN TAK…

Yeni gelin ile kaynana karşı karşıya oturmuşlar.

Kaynana:

"Gelin, sen daha yenisin, birbirimizin huyunu suyunu oturup konuşarak anlayalım" demiş ve başlamış anlatmaya:

"Aman kızım benim üç halim vardır, dikkat et.

Saçıma gül takmışsam neşeli olurum, her yola gelirim.

Kulağımın arkasına gül takmışsam, havamda olmam, çok ısrarcı davranma. Eğer yakama gül takmışsam sakın etrafımda dolaşma, çok sinirliyimdir."



Kaynana lâfı bitirince, bu defa gelin başlamış konuşmaya:

"Anne benim halim malim yoktur.

Bacak bacak üstüne atarım, sigaramı yakarım. Sen gülü nerene takarsan tak, ben keyfime bakarım..."

İşte bizim Özersay’ın hali de aynen böyle.

Yüksek İdare Mahkemesi, hükümetin hayat pahalılığından %2 kesinti yapılması kararını yasalara aykırı bulup durduruyor.

Bakan Özersay, “Bu yönündeki siyasi duruşumuz devam ediyor. Bu yönde yasal düzenlemeyi cesaretle yapacağız” diyor.

Hatta daha da ileri giderek: “Bunu yapacak iradeye sahip bir hükümet var ve Telekomünikasyon Dairesi’nin de özelleştirilmesi için gerekli adımların atılması yönünde bakanlar kurulunun da karar ürettiğini” söylüyor.

Yani Mahkemeye “Siz gülü nereye takarsanız takın biz bildiğimizi okuruz” diyor.

Bir de bunu, “Bu hükmetin iradesi ile yapacağız ” gibi kargaların bile güleceği bir ifade ile birlikte söylüyor.

Dünya alem bu kararın AKP Hükümetinin kararı olduğunu biliyor, kendinizi yormayın Sn. Özersay.

O kısım zaten sorunun temeli.

Ancak “yasalara uymazsa, uydururuz gülüm” kısmı ne kadar doğru.

Eğer ki yasaları istediklerinizi yapabileceğiniz şekle sokacaksanız, yasalar niye var?

Kestirmeden “AKP Hükümeti, bu bu kararların uygulanmasını istiyor, biz de uyguluyoruz” deyin bitsin.

Bu nasıl bir Hukuk devleti anlayışı?

Yarın bir gün “ Bütün Kıbrıslıları asın” talimatı gelse, ve mahkeme bunun yasalara göre mümkün olmadığını söylese, “Bu hükümetin bunu yapacak idaresi var, yasaları uydururuz” mu diyeceksiniz?

TC Hükümeti halkın varını yoğunu satın diyor.

Ne yapacaksınız, içindeki halkla birlikte ülkeyi satmak için yasaları mı uyduracaksınız?

Gerçi yapabilirsiniz, halk tarafından kabul görmese de, her şeye bir gerekçe “uydurma” yeteneğinizi kanıtladınız bu halka..

Yalnız gerçekten merak ediyorum, bundan önceki hükümet TC’den hiç yardım almadan kendi kaynakları ile bir çok işi halletti.

Mesela savunma konusunda büyük bir harcama yaptı ve şimdiki gelecek olan parada savunmaya ayrılan miktar size kaldı.

Buna rağmen bütçe açığını %2 lik HP ile ödeme kararınızın ısrarı niye?

Emekçinin %2lik HP hakkı ile mi kapatacaksınız bütçe açığını?

Emekçi mi yarattı bu açığı?

Gelen paradan geçen dönem fazlalığı ne olacak?

O parayla ne yapacaksınız?

Yeni bütçe açığı yaratmak için vatandaş yapmakta mı kullanacaksınız?

Bu halkı daha ne kadar sömürüp, sıkacaksınız?

Siz şimdi Mahkemeye “Gülü nereye takarsanız takın , biz bildiğimizi okuruz” diyorsunuz da, bu halkın tarihini hiç mi bilmiyorsunuz?

Bu halk hangi millete ya da hangi yönetime köle olmuş ki, siz şimdi bu çabaya cüret edebiliyorsunuz?

Günü geldiğinde bu halkın size “Gülü nereye takarsan tak biz bildiğimizi yaparız” diyeceği aklınıza gelmiyor mu hiç?

Yoksa bu halkı gözden mi çıkardınız?