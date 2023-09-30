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Gümrüğe beyan edilmemiş 700 kilo avokado ve 150 paket sigara tespit edildi

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Lefkoşa’da faaliyet gösteren işyerinde dün 09.30 sıralarında polis tarafından yapılan kontrolde, gümrüğe beyan edilmemiş toplam 150 paket sigara tespit edilerek emare alındı.
Gümrüğe beyan edilmemiş 700 kilo avokado ve 150 paket sigara tespit edildi

Lefkoşa’da faaliyet gösteren işyerinde dün 09.30 sıralarında polis tarafından yapılan kontrolde, gümrüğe beyan edilmemiş toplam 150 paket sigara tespit edilerek emare alındı.

Polis açıklamasında bahse konu işyeri işletmecisi Ş.D'nin (E-44) tutuklandığı kaydedildi.

-Kermiya'da kaçak avokadolar polis kontrolüne takıldı

 

Lefkoşa’da Kermiya bölgesinde, dün gece 23.30 sıralarında O.K'nin (E-55) kullanımındaki van araçta polis tarafından yapılan kontrolde, Rum Yönetimi bölgesinden izinsiz olarak KKTC’ye ithal edildiği tespit edilen toplam 700 kilo gümrüğe beyan edilmemiş avokado meyvesi bulundu.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

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