Güncel döviz kurları... 1 Sterlin 41.70!

Serbest piyasada, 09.10 itibarıyla 34.90 liradan alınan euro, 35.47 liradan satılıyor. 41.00 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 41.70 lira olarak belirlendi.
Dolar ise 31.90 liradan alınıp, 32.45 liradan satılıyor.
Serbest piyasada, 09.10 itibarıyla 34.90 liradan alınan euro, 35.47 liradan satılıyor. 41.00 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 41.70 lira olarak belirlendi.
Dolar ise 31.90 liradan alınıp, 32.45 liradan satılıyor.
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