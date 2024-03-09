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Güncel döviz kurları... 1 Sterlin 41.70!

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KKTC’de serbest döviz piyasasında euro 35.47, sterlin 41.70, dolar ise 32.45 liradan işlem görüyor.
Güncel döviz kurları... 1 Sterlin 41.70!

Serbest piyasada, 09.10 itibarıyla 34.90 liradan alınan euro, 35.47 liradan satılıyor. 41.00 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 41.70 lira olarak belirlendi.

Dolar ise 31.90 liradan alınıp, 32.45 liradan satılıyor.

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