Güneşe Çıkmadan Önce Bu Uyarıları Mutlaka Okuyun!

Güneşin zararlı etkilerine karşı cildinizi nasıl koruyacağınızı biliyor musunuz? Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Merve Cansu Genç, yaz aylarında sağlıklı bir cilt için uygulanması gereken etkili yöntemleri sıraladı.

Güneş ışınlarına maruz kalma süresinin arttığı yaz aylarında sıcak hava da cilt sağlığını olumsuz etkiliyor. Tatil dönemlerinde dışarıda geçirilen zamanın artması, güneşe karşı korunma önlemlerini daha da önemli hale getiriyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Merve Cansu Genç, ciltte erken yaşlanmadan lekelenmeye, güneş yanıklarından deri kanserine kadar pek çok problemin, doğru cilt bakımı ve etkili korunma ile önlenebileceğini söylüyor.

Yaz aylarında sağlıklı bir cilt için dikkat edilmesi gereken temel noktalara değinen Uzm. Dr. Merve Cansu Genç, güneşten korunma yollarından cilt tipine uygun bakım rutinlerine kadar birçok önemli uyarıda bulundu. Özellikle bebekler ve çocuklar ek önlemler alınması gerektiğinin altını çizen Dr. Genç, “Basit ama etkili önlemlerle cilt sağlığını korumak mümkün. Dikkat edilmediğinde özellikle ilerleyen yaşlarda kalıcı cilt hasarlarıyla karşılaşmak kaçınılmaz olabilir” dedi.

Açık Renkli Giysiler, Bol Su ve Gölgede Kalmak Önemli

“Aşırı sıcak havalarda alınması gereken en önemli önlem sıvı kaybını önlemek ve cildi nemli tutmak. Bunun için bol su tüketimi kadar, doğru giyim tercihleri de büyük önem taşıyor. Pamuklu, açık renkli ve bol giysiler, vücut sıcaklığını dengeliyor” ifadesini kullanan Uzm. Dr. Genç, koyu renkli kıyafetlerin ise güneş ışığını emerek ciltteki ısı yükünü artırabileceğini belirtti. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Merve Cansu Genç, güneş ışınlarının en dik geldiği 10.00–16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca doğrudan güneş temasından kaçınılması gerektiğini hatırlatarak, bu saatlerde dışarı çıkılması gerekiyorsa şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetlerin mutlaka kullanılması gerektiğini söyledi.

Güneş Koruyucusuz Dışarı Çıkmayın!

Güneşe çıkmadan 20–30 dakika önce, en az 30 SPF içeren ve UVA ile UVB ışınlarına karşı koruma sağlayan güneş koruyucuların tüm açık bölgelere uygulanması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Merve Cansu Genç, “Güneş koruyucu sadece yüze değil, vücuttaki tüm açık alanlara yeterli miktarda sürülmeli. Koruyucu; terleme, suya girme veya havluyla silinme sonrasında üç saatte bir yenilenmeli” dedi. Çocuklar için parfüm ve alkol içermeyen ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini belirten Dr. Genç, altı aydan küçük bebeklerde ise güneşten doğrudan korunmanın öncelikli olduğunu söyledi.

Cilt Temizliği ve Güneş Sonrası Bakımı İhmal Edilmemeli

Cildin, gün sonunda ter, toz ve güneş koruyucu kalıntılarından arındırılması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Merve Cansu Genç, “Cilt, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez cilt tipine uygun temizleyicilerle yıkanmalı. Güneş sonrası bakım için ise aloe vera içeren ürünler ya da hafif nemlendiriciler tercih edilmeli. Böylece soyulma ve tahrişin önüne geçilebilir” diye konuştu. Kişiye özel bakım rutininin dermatolog önerisiyle oluşturulması gerektiğini belirten Dr. Genç, bu sayede yaz aylarında sivilce ve leke oluşumunun da azaltılabileceğini ifade etti.

Beslenmeyle Gelen Güzellik: Cilt İçin Antioksidan Şart

Cilt bakımının yalnızca dıştan uygulamalarla sınırlı olmadığını vurgulayan Uzm. Dr. Genç, yaz döneminde beslenmenin de cilt sağlığı üzerinde doğrudan etkili olduğunu söyledi. Antioksidan bakımından zengin meyve ve sebzelerin bolca tüketilmesini öneren Dr. Genç, özellikle çilek, kiraz, karpuz, kavun, şeftali, kayısı ve üzüm gibi meyvelerin; domates, kırmızı biber, salatalık, havuç, taze fasulye, kabak ve marul gibi sebzelerin cilt direncini artırdığını belirtti.

Tuzlu Su ve Klor Cilde Zarar Verebilir

Tatil döneminde deniz ve havuza girildikten sonra cildin mutlaka durulanması gerektiğini belirten Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Merve Cansu Genç, “Tuzlu su ve klor kalıntıları ciltte kuruluk, tahriş ve kaşıntıya neden olabilir” dedi. Güneş yanığı durumlarında ise tahriş edici ürünlerden kaçınmak gerektiğini vurgulayan Dr. Genç, “Yanık bölgelere diş macunu veya yoğurt gibi yanlış ürünler sürülmemeli, bu cildin daha fazla zarar görmesine yol açabilir” diye uyardı.