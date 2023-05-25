Güney Kıbrıs'a ait 36 tarihi eser Avustralya tarafından iade edildi

Haravgi gazetesi, Avustralya vatandaşlarının elinde bulunan 36 tarihi eserin Avustralya National Üniversitesi, Sydney Üniversitesi ve Rum makamlarının iş birliği çerçevesinde Güney Kıbrıs’a iade edildiğini yazdı.
Gazete, Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının açıklamasına dayanarak, tarihi eserlerin 20 Mayıs tarihinde Güney Kıbrıs’a geldiğini belirtti.
Tarihi eserlerin, Bronz Çağı’ndan Roma dönemine kadar olan çeşitli dönemlere ait olduğu kaydedildi.
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