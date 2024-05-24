Güney Kıbrıs’ta 2024 yılının ilk üç ayında işsizlik oranı yüzde 6

Bu oranın geçen yılın aynı döneminde ise yüzde 6,8 olduğunu yazan Politis gazetesi, İstatistik Biriminin paylaştığı verilere göre, 2024 yılının ilk üç ayında iş gücünün 490 bin 232 kişi veya nüfusun yüzde 64,5’i olduğunu belirtti.

Bu rakamın 2023 yılının aynı döneminde ise 492 bin 230 kişi veya nüfusun yüzde 65,6’sı olduğunu kaydeden gazete, 2024 yılının ilk 3 ayında işsizlerin sayısının 29 bin 339, işsizlik oranının ise yüzde 6 olduğunu yineledi.

Haberde 2023 yılının ilk üç ayında işsizlerin sayısının 33 bin 394, işsizlik oranının ise yüzde 6,8 olduğu belirtildi.