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Güney Kıbrıs’ta 3 saatlik grev yapıldı!

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Güney Kıbrıs’ta dün 12.00 ile 15.00 saatleri arasında eşel mobil sisteminin tamamıyla uygulanması ve herkese yayılması talebiyle eylem yaptı.
Güney Kıbrıs’ta 3 saatlik grev yapıldı!

Güney Kıbrıs’taki örgütlü sendikalar, eşel mobil sisteminin tamamıyla uygulanması ve herkese yayılması talebiyle eylem gerçekleştirdi.

Güney’de eşel mobil için yapılan 3 saatlik genel grevde binlerce çalışan, ellerinde pankartlarla sokağa dökülüp eylem yaptı.

Alithia'daki haberde, tüm ilçelerden çalışanların “Eşel Mobilin Üzerinden Elinizi Çekin”, “Eşel Mobilin Kaldırılmasını İstiyorlar, Birlik ve Mücadeleyle Korunacak” gibi sloganların yazılı bulunduğu pankartlarla, 12 sendikal örgüt tarafından yapılan genel grev çağrısına uydukları ve eylem yaptıkları belirtildi. Eylemin Güney Lefkoşa ayağında da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yürüyüş yapıldığı kaydedildi.

Gazete, eyleme SEK, PEO, DEOK, PASİDİ, OELMEK, POED, OLTEK, POASO, PASİKİ, ESK, SAK ve SİPİK sendikalarının katıldığını kaydederek, tüm ilçelerde ortak karar metni okunduğunu ve bu metnin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Kiriakos Kusios’a iletildiğini belirtti.

Haberde, Kusios’un da açıklama yaparak, hükümetin eşel mobilin kaldırılmasını değil, içinde bulunulan koşullar gereği aşamalı olarak sıfırlanmasını öngördüğünü söylediği ifade edildi.

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