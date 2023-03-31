Güney Kıbrıs’ta son bir haftada koronavirüsten 4 kişi hayatını kaybetti

Güney Kıbrıs’ta son bir haftada 54 bin 704 test sonucunda 950 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, 4 kişinin daha yaşamını yitirdi.

Güney Kıbrıs’ta 24 - 30 Mart tarihleri arasında yapılan 54 bin 704 test sonucunda 950 yeni son bir haftada vakası tespit edildi, 4 kişi de yaşamını yitirdiği haber verildi.

Hayatını kaybedenlerin 66, 85, 86 ve 88 yaşlarında dört kadın olduğunu belirten “Alphanews” haber sitesi, Rum kesiminde Koronavirüsten ötürü hayatını kaybedenlerin sayısının bin 349’a ulaştığını kaydetti.

1’i entübe olmak üzere 39 hastanın tedavi altında olduğu belirtilen haberde, pandeminin başından bu yana Güney Kıbrıs’taki toplam vaka sayısının 655 bin 664’e ulaştığı, pozitiflik oranının ise yüzde 1,74 olduğu ifade edildi.