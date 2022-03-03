Güney Kıbrıs’ta Şubat Ayı Enflasyonu Yüzde 5,9

Güney Kıbrıs’ta Şubat ayı enflasyonunun yüzde 5,9 olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, AB İstatistik Enstitüsü’nün verilerine göre, Şubat ayında Güney Kıbrıs’taki enflasyon oranının yüzde 5,9 olduğunu yazdı.

Gazete, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin etkilerinin henüz piyasaya yansımadığı bir dönemde bu kadar yüksek çıkan enflasyonun, savaş sebebiyle artması öngörülen enerji maliyetleri sonrasında çok daha yüksek çıkmasının beklendiğini de vurguladı.