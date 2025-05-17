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Güney Kıbrıs’ta susuzluk sorunu

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Güney Kıbrıs’ta susuzluk sorununu 2030’a kadar arıtma tesisleriyle tamamen çözme planı
Güney Kıbrıs’ta susuzluk sorunu

Rum Su İşleri Dairesi’nin, Güney Kıbrıs’ın su sorununun tuzlu su arıtma tesisleri ile 2030’a kadar kesin çözmeyi hedefleyen eylem planının Rum Bakanlar Kurulu’ndan geçtiği, Baf’ı BAE’nin göndereceği 13 su arıtma tesisinden mahrum bırakan karar yüzünden çıkan kavganın devam ettiği haber verildi.

Fileleftheros, yağışlara bağımlılıktan kurtulmak hedefiyle hazırlanan kapsamlı eylem planının odağında iki sabit 4 mobil tuzlu su arıtma tesisi kurulmasının yer aldığını, bunlar tamamlandığında halen günlük 235 bin metreküp olan içme suyu üretiminin günlük 510 bin metreküpe yükseleceğini yazdı.

Haberde, günlük 510 bin metreküp su üretiminin Güney Kıbrıs’ın içme suyu ihtiyaçlarının tamamını karşılayacağı, barajlardaki suyun ise sulama amaçlı kullanılacağı kaydedildi.

Habere göre, bugün Dikelya, Limasol (Piskobu), Vasiliko (AiK), Larnaka ve Baf’ta mevcut tuzlu su arıtma tesislerinin günlük 235 bin metreküp su üretimi ile Güney Kıbrıs’ın içme suyu ihtiyacının yaklaşık yüzde 70’ini karşılayabiliyor. Baf’taki tesis geçen aralık ayında çıkan yangın neticesinde devre dışı kalmıştı. Tamiri devam eden tesisin Ağustos-Eylül 2025’te devreye alınması bekleniyor.

Rum Bakanlar Kurulu’nun onayladığı Su İşleri Dairesi eylem planı, mevcutlara ek olarak Baf-Kissonerga, Limasol-Garilli, Limasol Liman ve Limasol-Moni bölgelerine 5 yeni sabit tuzlu su arıtma tesisi kurmasını da öngörüyor.

Öte yandan Alithia “Arıtma Tesisleri Konusunda Büyük Kavga” başlıklı haberinde Baf bölgesindeki arıtma tesisi devre dışı kalmış ve bölge sakinleri su sıkıntısı yaşıyorken Rum yönetiminin Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) sağlayacağı 13 tuzlu su arıtma tesisinin tamamının Limasol’a yerleştirilmesi kararını hükümet ortağı partilerin de eleştirdiğini yazdı.

Habere göre DİKO Milletvekili Hrisanthos Savvidis, geçici çözüm olarak BAE’den gelecek tesislerin tamamının Limasol’a yerleştirilmesinin ve Baf’ın susuz kalmasının “kabul edilmesinin söz konusu olmadığını” belirterek konuyu görüşmek için Arnavutluk’taki Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i aradığını ve mesaj yazdığını, Tarım Bakanı ile de görüşeceğini söyledi.

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