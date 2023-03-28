Güney Kıbrıs'taki akaryakıt satışlarında artış yaşanıyor

Güney Kıbrıs’ta, 2023 yılının ilk iki ayında akaryakıt istasyonlarından yapılan kurşunsuz benzin satışlarında artış olduğu kaydedildi.

Alithia gazetesi, “Kurşunsuz Benzin Satışlarında Yüzde 8,3’lük Bir Artış” başlıklı haberinde, İstatistik Birimi'nin yayımladığı verilere dayanarak, 2022 yılının aynı dönemiyle kıyaslandığında, 2023 yılının ilk iki ayındaki artışın açık olduğunu yazdı. Haberde, akaryakıt istasyonlarından geçen yıl 42 bin 818 ton kurşunsuz benzin satılırken, bu rakamın bu yılın aynı döneminde yüzde 8,3’lük artışla 46 bin 369 tona yükseldiğini belirtti.

Benzinle çalışan araçların 2023 yılının Şubat ayında 22 bin 749 ton yakıt satın aldığını ve bu rakamın geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 3,3’lük bir artış gösterdiğini kaydeden gazete, 2022 yılının aynı döneminde ise benzinle çalışan araçların 22 bin 022 ton yakıt satın aldığını kaydetti.

İstatistik Dairesi'nin, akaryakıt istasyonlarından yapılan mazot satışlarına yer verdiğini de kaydeden gazete, 2023 yılının ilk iki ayında mazot satışlarında yüzde 0,8’lik bir artış meydana geldiğini ve bunun ise 38 bin 833 tona denk geldiğini belirtti.

Gazete, 2022 yılının Ocak ve Şubat ayında, mazotla çalışan araçların 38 bin 541 ton yakıt satın aldığına da yer verdi.

Geçen yılın ilk iki ayında akaryakıt istasyonlarından 19 bin 166 ton kalorifer yakıtı (fuel oil) satıldığını da yazan gazete, bu yılın ilk iki ayında satılan rakamın ise yüzde 18,9 azalarak 15 bin 548 tona gerilediğini yazdı.

Haravgi ve Politis gazetesi ise haberinde, geçen yılla kıyaslandığında, Şubat ayındaki toplam akaryakıt satışının 107 bin 779 tona ulaşarak, yıllık yüzde 7 oranında azaldığını aktardı.

Gazete, 2023 yılının Ocak-Şubat ayları döneminde, toplam akaryakıt satışlarının bir önceki yılın ayını dönemine göre yüzde 4,3 azalma gösterdiğini de ekledi.