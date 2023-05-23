Güney Kıbrıs’taki polisiye olaylar!

Fileleftheros gazetesi, polisin Baf’ta ikamet eden yabancı asıllı bir kişinin evinde bin 300 adet “ecstacy” hap tespit ettiğini yazdı.

Habere göre olayla ilgili olarak Afrika asıllı 46 yaşındaki bir kadın ve 37 yaşındaki bir erkek şahıs tutuklanırken polis 3’üncü bir şahsı daha arıyor.

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde Lefkoşa Rum Polisinin, 76 bin Euro değerinde ziynet eşyası, giysi ve çeşitli aletler çalan 29 yaşındaki bir kişiyi tutukladığını yazdı.

Gazete tutuklanan şahsın üçüncü ülke vatandaşı olduğunu ve Güney Kıbrıs’ta kaçak olarak ikamet ettiğinin de tespit edildiğini belirtti.

-Yine hedefte okullar

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde Limasol’daki bazı ortaokulların yine vandallık kurbanı olduğunu yazdı.

Yaklaşık 40 gencin yüzünü saklayarak okul dışında sis bombalarıyla görüldüğünü yazan gazete bazı gençlerin ise okul bahçesine girerek araç lastiği ve başka plastik eşyaları ateşe verdiklerini belirtti.

Gazete benzer olayların “Zakaki ve Kalogeropulu” ortaokulunda da yaşandığını, araç lastiklerinin okulda ateşe verildiğini belirtti.

Habere göre okuldaki çöp bidonu da ateşe verildi.

-“Alfamega” stadyumunda hasar

Öte yandan Haravgi gazetesi, Apollona-APOEL futbol takımları arasında geçtiğimiz Pazar günü Limasol’daki “Alfamega” stadyumunda yapılan karşılaşma çerçevesinde taraftarlar arasında olayların yaşandığını yazdı.

Karşılaşma öncesinde taraftarların birbirlerine kışkırtıcı faaliyetlerde bulunduğunu yazan gazete polisin, çıkan olaylar neticesinde TOMA aracı kullanmak zorunda kaldığını belirtti.

Gazete karşılaşma öncesinde de yapılan aramada tribünlerde saklanmış olan 53 adet sis bombası ve 9 adet fişek bulunduğunu yazdı.

Habere göre maç sonrasında ise taraftarlar sahadan ayrılırken tribün koltukları sökerek sahaya fırlattılar.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi olaylar neticesinde stadyumda 40 bin Euro değerinde hasar meydana geldiğini yazdı.