Güney Kıbrıs’taki siyasi partilerden "25 Mart" açıklaması

Bazı Rum siyasi partiler, Yunanların, Osmanlı İmparatorluğu’na karşı ayaklanmasının yıl dönümü olan 25 Mart 1821 nedeniyle açıklamalarda bulundu.

Alithia gazetesine göre DİSİ, Osmanlı İmparatorluğu’na karşı ayaklanmasının yıl dönümü olan 25 Mart 1821 dolayısıyla yaptığı açıklamada “büyük bir gururla bugün 25 Mart’ı kutladıklarını” belirtirken 25 Mart’ın çağdaş Helenizm’in tarihsel sürecinde bunun bir dönüm noktasını teşkil ettiğini ifade etti.

1821’in öğretilerinin günümüze kadar geldiğini ifade eden DİSİ, Yunan ayaklanmasını, birlikte ve beraberlik mesajıyla da kutlamak istediklerini belirtti.

Haravgi gazetesine göre AKEL açıklamasında iki asır sonrasında da ulusal ve evrensel sembol olarak parlamaya devam eden 25 Mart 1821 ayaklanmasının 202’inci yılını andıklarını belirtti.

AKEL ayrıca Yunan ayaklanmasına yönelik övgülerde de bulundu.

DİKO açıklamasında 25 Mart 1821 ayaklanmasının öğretilerinin ve bu uğurda hayatını kaybedenlerin gelecek nesillere ilham verdiğini ve her yerde Helenizm’i canlandırdığını belirtti.

DİKO, Yunan ayaklanmasının, Kıbrıs Helenizm’inin yeniden birleşme ve bağımsızlıkla ilgili mücadelesine rehber olduğunu ifade etti.

Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İş Birliği ise 1821 Yunan ayaklanmasına ilişkin çıkış noktası sahip olarak özgürlük ve ülkenin refahıyla ilgili mücadelenin sürdürülmesinde fayda bulduğunu belirtti.

Açıklamada ayrıca Türkiye’nin “provakasyon nitelikli taleplerine” karşı durulması için de siyasi liderliğe çağrıda bulunuldu.