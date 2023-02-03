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Güney Kıbrıs’tan Yunan Silahlı Kuvvetlerine 2,5 milyon Euro

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis Rum Yönetiminin Yunan Hava Kuvvetlerine, 2,5 milyon Euro bağışta bulunacağını açıkladı.
Güney Kıbrıs’tan Yunan Silahlı Kuvvetlerine 2,5 milyon Euro

Rum radyosu Yunanistan’da bulunan Anastasiadis’in Yunan Hava Kuvvetleri’ne yapılacak bağışı Mati’deki temel atma töreninde açıkladığını duyurdu.

Anastasiadis Yunanistan’ın Attiki bölgesinde 2018’de çıkan büyük yangında zarar gören Mati’de Güney Kıbrıs’ın 11 Milyon Euro’luk finansmanı ile inşa edilecek evler ve oluşturulacak parkın açılış töreni için Yunanistan’da bulunuyor.

Sabah saatlerinde Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu ile görüşen Anastasiadis “Yunanistan’ın desteği olmasaydı Kıbrıs Helenizm’i var olamazdı” dedi. Anastasiadis öğle saatlerinde ise Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüştü,  ardından Yunan Başbakan ile birlikte Güney Kıbrıs’ın finansörlüğünde inşa edilecek konut ve parkın temel atmak töreni için Mati’ye geçti.

Anastasaiadis temel atma töreni çerçevesinde gazetecilere Güney Kıbrıs’ın,  Yunan Silahlı Kuvvetlerine 2 milyon 500 bin Euro bağış yapacağını açıkladı. Rum Yönetiminin yapacağı bağışın, Yunan Hava Kuvvetleri’nin bir kaza sonucu iki pilotunu kaybetmesinin ardından, pilotların ailelerinin ihtiyaçları için kullanılmak üzere Yunan Silahlı Kuvvetlerine verileceği kaydedildi.

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