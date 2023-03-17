Güney’de koronavirüs rakamları: 6 kişi hayatını kaybetti

Güney Kıbrıs’ta son bir haftada yapılan 61 bin 062 test sonucunda bin 281 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, 6 kişinin daha yaşamını yitirdiği haber verildi.

Güney Kıbrıs’ta 10-16 Mart tarihlerini kapsayan Koronavirüs rakamlar açıklandı. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, son bir haftada 61 bin 062 test sonucunda bin 281 yeni Koronavirüs vakası tespit edildi, 6 kişi de yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybedenlerin 60 ve 97 yaşlarında iki erkek ile 62, 82, 85 ve 94 yaşlarında dört kadın olduğunu belirten “Alphanews” haber sitesi, Rum kesiminde Koronavirüsten ötürü hayatını kaybedenlerin sayısının bin 341’e ulaştığını kaydetti.

41 hastanın tedavi altında olduğu ve 10’unun durumunun ciddi olduğu belirtilen haberde, pandeminin başından bu yana Güney Kıbrıs’taki toplam vaka sayısının 653 bin 667’ye ulaştığı, pozitiflik oranının ise yüzde 2,09 olduğu ifade edildi.