Güngördü:''Polis ve sağlık çalışanı dışında geçişler yasaklanmalı''

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Şehirlerarası yolların görevliler dışında olan kişilere kapatılması gerektiğini söyleyen Güngördü, “İlk kapanma geldiği zaman, inşaat sektörü açık bırakılmıştı. Yollarda ilk günkü kalabalık yok. Ancak kapanma ile ilgili olarak da en azından şehirlerarası geçişlerin, polislerin, sağlık çalışanlarının dışında kimsenin geçmemesi gereklidir diye düşünüyorum” dedi.