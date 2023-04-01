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Günlük burç yorumları (1 Nisan 2023)

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Günlük burç yorumları (1 Nisan 2023)
Günlük burç yorumları (1 Nisan 2023)

KOÇ

Artık kariyer iş ve aileniz konularında ciddi ciddi düşünmenin zamanı geldi sanırım. Buy anlamda almanız gereken sevimsiz kararlar olabilir.  

 

BOĞA

Herhangi bir yeni iş ortaklığını geçici olarak durdurmanız veya askıya almanızı tavsiye ederim. Kişisel ve profesyonel yaşamlarınızı dengeleyebileceksiniz. 

 

İKİZLER

Bugün işinizi gücünüzü toparlamaya başladığınız bir gün gibi durmakta, dışardan gelen patırtı gürültüye kulağınızı tıkamanız iyi olur.  

 

YENGEÇ

Öğrencilere akademik olarak başarılı olmak için çok çaba göstermeleri bugün önemli. Çocuğunuz varsa bugün onlara destek olun.  

 

ASLAN

Hayırsever gezegensel etki altındasınız.  Bugünü sonuna kadar çıkarlarınızın iyileştirilmesi doğrultusunda kullanabilirsiniz.  

 

BAŞAK

Hayırsever gezegensel etki altındasınız.  Bugünü sonuna kadar çıkarlarınızın iyileştirilmesi doğrultusunda kullanabilirsiniz.  

 

TERAZİ

İş yerinde yoğun bir gün geçireceksiniz. Toplumdaki konumunuz yükselir. Şirketinizin büyümesine destek olabilecek önemli bir kişiyle yeni bir ortaklık kurabilirsiniz.  

 

AKREP

Resmi kurum ve kuruluşlarla, miras konularıyla ilgili önünüze tuhaf tuhaf işler düşebilir. Bu keyifsiz duran işler bugün canınızı biraz sıkma olasılığı var. 

 

 

YAY

Güvenlik açıklarınızı yönetme beceriniz, mevcut negatif enerjiyle savaşırken size cesaret ve güç sunacak. Bugün daha planlı olun.  

 

OĞLAK

Alanınızın zirvesinde olduğunuzu hissedebilirsiniz bugün. Bir mahkeme, bir yasal sürecin kazanan aşamasına gelmek üzere olabilirsiniz.  

 

KOVA

Bugün iş yerindeki bir anlaşmazlık tatsız sonuçlanma potansiyeline sahip gibi görünüyor. Gizlice âşık olduğunuz kişiye yaklaşabileceksiniz.  

 

BALIK

Eğer yurtdışı ile ilgili veya yüksek eğitimle ilgili tamamlamanız gereken prosedürler varsa araştırma yapmanız, danışmanız iyi olabilir. 

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