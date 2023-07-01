Günlük burç yorumları (1 Temmuz 2023)

KOÇ

Bugün iş gezisi, istenen miktarda olumlu getirilerle sonuçlanamazsa suçu hemen kendinizde aramayın. Arkanızdan bazı işler dönüyor olabilir.

BOĞA

Genel olarak, tutumlu bir haliniz olsa da günün ilerleyen saatlerinde bir harcama çılgınlığına düşebilirsiniz. Kredi kartınızı kaldırın bir köşeye.

İKİZLER

Şansın sizden yana olması nedeniyle işinizin teslim tarihlerini erkene alabilirsiniz. Uzun zamandır planladığınız hobinizi gerçekleştirin derim.

YENGEÇ

Muhtemelen bugün elinizi attığınız her işi güvenle yürüteceksiniz. Herhangi biriyle özellikle iş konusunda uğraşırken sabırlı olmanızı tavsiye ederim.

ASLAN

İş yerinde bazı zorluklar olacak gibi, ancak onlarla doğrudan yüzleşecek gücü kendinizde bulacaksınız. Paranız başkaları tarafından izleniyor olabilir.

BAŞAK

Bugün, bir insan olarak ihtiyaçlarınızın işinizden çok daha önemli olduğunu hissedeceksiniz. Öğrenciler ise iyi performans gösterebilir ve odaklanabilir.

TERAZİ

Bugün yoksullar için etkinliklerle meşgul olabilirsiniz ve çevrenizdekilere karşı nazik davranarak onların saygısını kazanabilirsiniz.

AKREP

Bugün kişisel ve iş hayatınızı başarıyla yöneteceksiniz. Yeni projelere başlamak ve iş ortaklıkları yapmak için güzel bir gün. Fırsatları kollayın.

YAY

Bugün ailevi ve sosyal olaylarla meşgul olabilirsiniz. Ağınızı genişletebilir, belki kısa bir iş gezisi ayarlayabilirsiniz. Bu fırsatla kafanız dağılır.

OĞLAK

İnsanlardan bir adım önde olmayı başarsanız da, muhtemelen bu yolda birkaç düşman edineceksiniz. Bugün evde bir şeyler yapmak için uygun durmuyor.

KOVA

İş yerinde iş arkadaşınız önemli görevde size yardımcı olabilir. Varsa kırgınlıkları halledebilir, onlara güvenmeye başlayabilirsiniz. Olumlu olun.

BALIK

Bugün çok dikkatli olun, kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez diyerek yatırımlarınızda para kaybedebilirsiniz. Birilerinden akıl alın derim.