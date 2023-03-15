Günlük burç yorumları (15 Mart 2023)

KOÇ

Bugün kendinizi yorgun hissetmeyecek ve kendinize bakabileceksiniz. Kredi ve geri ödeme ile ilgili durumlar sorunlara neden olmaz diyebilirim.

BOĞA

Normal bir arkadaşlık içinde bulunduğunuz birine karşı duygularınız değişebilir. Ne olursa olsun sakin olmaya gayret edin. Aceleci olmayın sakın.

İKİZLER

Sosyal konumunuzun yükselmesi bekleniyor. Pozitif karmanız, kaderin yaratıcı bir projeye başlamanıza yardımcı olmasını sağlayabilir.

YENGEÇ

Maddi, manevi her konuda savrulabileceğimiz, duyarlılığımızın en üst noktada dolanabileceği bir gün gibi durmakta. Yavaşlayın biraz.

ASLAN

Şu anki mutluluk ve sağlık durumunuz size içsel güç ve özgüven sağlayabilir ama bilinçaltınız, dağınık işi kontrol etmenize izin vermiyor olabilir. Ara verin.

BAŞAK

Çalışma koşullarınızda veya evinizdeki koşturmanızda artık bir düzene oturmanız gerektiğini siz de biliyorsunuz. Bu alanda bir şeyler yapın derim.

TERAZİ

Mevcut durumun rekabet etme arzunuzu bastırmasına izin vermeyin. Bazılarınızın iş cephesindeki yaklaşımınızı yeniden gözden geçirmesi gerekebilir.

AKREP

Kendinizi bir anda karmaşanın içinde bulabilirsiniz. O nedenle bugün kendinizi olabildiğince bu meselelerden uzak tutun.

YAY

Mevcut durumun rekabet etme arzunuzu bastırmasına izin vermeyin. Bazılarınızın iş cephesindeki yaklaşımınızı yeniden gözden geçirmesi gerekebilir.

OĞLAK

Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken, özellikle kendinizi sorguladığınız bir gün yaşayabilirsiniz. İyisiyle kötüsüyle kendinize insaflı olun.

KOVA

Kayıplara uğramak istemiyorsanız, kibrinizi dizginlemenizi önereceğim. Bugün çevreniz tarafından fazla antipatik görünebilirsiniz.

BALIK

Bugün enteresan bir gün olabilir sizin için, tutkulu hoş duygular içinde aşkın kokusunu ciğerlerinize doya doya çekebilirsiniz. Daha ne olsun.