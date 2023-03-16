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Günlük burç yorumları (16 Mart 2023)

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Günlük burç yorumları (16 Mart 2023)
Günlük burç yorumları (16 Mart 2023)

KOÇ

Mesafeli tavrınız iş ortamında size ihanet edecek kişileri birbiri ortaya çıkarabilir. Ayrıca yeme içme konularında nefis lezzetlerin tadını çıkarabilirsiniz. 

 

BOĞA

Aşk ve ilişkiler konusunda yapmanız gereken bir şeyler varsa bugün yapmamanız için hiçbir engeliniz yok. İletişime dikkat edin tabi.  

 

İKİZLER

Çeşitli zorluklara maruz kalmanızın bir sonucu olarak gelişecek ve büyüme şansınızın daha fazla farkına varacaksınız.   

 

YENGEÇ

Şansınızı denemeniz gereken konularda bugün daha cesurca atılımlarda bulunmak isteyebilirsiniz. Biraz daha güçlü durun bugün.  

 

ASLAN

Aile şirketiniz varsa daha fazla para yatırmaya, aile şirketinizi geliştirmeye bugün akıl yorabilirsiniz. Çalışın bol bol. 

 

BAŞAK

Kendinizi çevrenize daha olumlu bakarken görebilirsiniz. Bugün dünden daha olumlu gelişmeler yaşamanız olası, özellikle para konusunda  

 

TERAZİ

Sosyal hizmetleriniz nedeniyle, bazı ödüller, övgüler almayı bekleyebilirsiniz. Yakınlarınızdan alacağınız olumlu haberler sizi havaya sokabilir.  

 

AKREP

Bugün dünden daha olumlu gelişmeler yaşamanız olası, özellikle para konusunda güzel fırsatlar kapınızı çalabilir. 

 

YAY

Çok önemli bir projeyi bitirmek için alt personelinizden yardım alabilirsiniz. Akrabalarla ilgili sorunlar olabilir. Bunları tek tek çözmeniz mümkün duruyor.  

 

OĞLAK

Yakın gelecekte avantaj sağlayabilecek hızlı iş gezilerine sık sık çıkabilirsiniz, böyle bir olanak önünüze gelebilir bunu keyifli hale dönüştürebilirsiniz.  

 

KOVA

Kapsamlı iş bilginiz bugün birçok insanı hayrete düşürecek. Bunun yanında sağlığınıza odaklanmaya başlayın, sigara içiyorsanız sonlandırın bunu derim.  

 

BALIK

Bugün heyecanlı olabilirsiniz. Hedefe yönelik mükemmel bir dikkatiniz olabilir. Hedefinize ulaşmak basit olabilir. O nedenle fırsatları kovalayın.  

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