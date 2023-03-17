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Günlük burç yorumları (17 Mart 2023)

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Günlük burç yorumları (17 Mart 2023)
Günlük burç yorumları (17 Mart 2023)

KOÇ

Akıllıca harcamak mali durumunuzu sağlam tutacaktır. Bugün, uzak bir yerden ticari bir işlem muhtemelen size iyi bir kar getirebilir. Olumlu olun.  

 

 

BOĞA

Kariyer ve para konusundaki belirsizlikler ve para konularındaki bekleyişler bugün sizi biraz bunaltabilir.  

 

İKİZLER

Evinizde sakin bir ortam yaratırsanız daha da çok rahatlarsınız. Mevsimsel dalgalanmalar kendinizi hasta hissetmenize neden olabilir, bu nedenle dikkatli olun.  

 

YENGEÇ

O nedenle bugün aşırıya kaçmadığınız sürece talepkâr olmanızda sakınca yok. Güne, para konusunda savaşmaya hazır bir biçimde giriyorsunuz. 

 

ASLAN

Bir mülk meselesinin sizin lehinize karara bağlanması veya size bırakılması muhtemeldir. Bugün ki performansınız sohbet konusu olabilir. 

 

BAŞAK

İletişim için oldukça açık bir gündesiniz. Özellikle yakın çevrenizle güzel zamanlar geçirmek ve ortak bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz. 

 

TERAZİ

Düzenli bir fitness rutini başlatarak forma girebilirsiniz. Çok fazla finansman gerektiren bir girişim, doğru karar mı diye sizin düşünmenizi sağlayabilir.  

 

AKREP

Zor bir gün olduğu çok açık. O nedenle bugün gelişebilecek negatif yüklü olaylardan kendinizi mümkün olduğunca korumalısınız.  

 

YAY

Bugün her alanda umduğun şansı bulamayabilirsin. Adaletli, yanınız geniş aile ortamında çok değerli olacaktır. O nedenle kendinizi güçlü hissedin.  

 

OĞLAK

Biraz yatırımınız varsa bir uzmandan yardım almalısınız. Hafif bir baş ağrınız olabilir. Entelektüel çabalarınız imkansızı yapmanızı sağlayabilir. 

 

KOVA

Aceleyle yapılan alımlar para israfına dönüşebilir. Hukuki bir savaşta, yıldızlar muhtemelen onların tarafını durabilir. Çok dikkatli olun derim.  

 

BALIK

Bugün muhtemelen size bir bonus getirecek ve etrafınız cesaret verici insanlarla çevrili olacak. Sabrınız ve sevimli çekiciliğiniz ile birçok insanı kazanacaksınız. 

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