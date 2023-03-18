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Günlük burç yorumları (18 Mart 2023)

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Günlük burç yorumları (18 Mart 2023)
Günlük burç yorumları (18 Mart 2023)

KOÇ

Her şeyi yeniden kurmak, yeniden başlamak istediğiniz bir gün olabilir. Kendinizi tazelemek isteyebilirsiniz. Biraz daha atılımcı olun.  

 

BOĞA

Daha yaşlı bir aile üyesi veya ebeveynleriniz gece dışarı çıkmalarınızı sınırlamaya çalışabilir. Öğrenciler hem akademik hem de atletizmde başarı bekleyebilirler. 

 

İKİZLER

Bugün sizin için öfke dozunuzun yüksek olduğu bir gün yaşamanız söz konusu olabilir. Dinginliğinizi koruyun. Ne olur ne olmaz tansiyona dikkat! 

 

YENGEÇ

Pahalı bir ürün satın almak isteyenleriniz için, zorlayan bir koşturma sizi bekliyor olabilir. Yetenekleriniz fark edilmenizi sağlayacaktır.  

 

ASLAN

Özellikle yurtdışı ile yüksek eğitimle ilgili konular içindeyseniz bugün hareket alabilirsiniz olumlu neticelerini ileride kariyerinizde görmeniz çok mümkün. 

 

BAŞAK

Bir egzersiz rutini ile programınızı başarılı bir şekilde yürütebilecek azimde iseniz bugün artık başlayın derim. Sigarayı bırakmanın artık zamanı. 

 

TERAZİ

Bugün mahkeme veya devlet daireleri ile ilgili bir konu varsa halletmeniz gereken, işe koyulmak için iyi bir gün. Sağlık konusunda dikkatli olun.  

 

AKREP

Bugün biraz aile zamanı bulabileceksiniz. Tatildeki insanlar bazı yeni yerleri ziyaret edebilir. Uygun bir işe başlamak için potansiyelinizi kullanmak önemli olacaktır. 

 

YAY

Hayli duygusal bir günden geçiyor olabiliriz. Kırılgan ve alıngan bir duygu durum içinde, salınımlı bir ruh hali sergilememiz olası. Daha sakin olun.  

 

OĞLAK

Mali durumunuzu istikrarlı tutmak için harekete geçmelisiniz. Gökyüzü bugün gösteri endüstrisindekilere kendini pazarlama fırsatı verecek. 

 

KOVA

Aile, ana, baba, akrabalarla ilgili kelimenin tam anlamıyla abuk sabuk durumlarla karşılaşma olasılığınız hayli fazla. Sabırlı ve uzlaşıcı olun derim.  

 

BALIK

Özellikle bugün kendinizi baskılanmış ve isyan etmek isteyen bir ruh yapısında hissedebilirsiniz. Kalabalık mekanlar, açık alanlarda dikkatli olmanızda fayda var.

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