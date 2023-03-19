Günlük burç yorumları (19 Mart 2023)

KOÇ

Tam olarak dinlendiğinizden emin olmalısınız o nedenle halsizlik ve akıl dağınıklığı sizi gün içinde yorabilir. Bu konularda özenli olun.

BOĞA

Bugün biraz gerilimli bir gün o nedenle dikkatinizi toplamanızda fayda var. Ana, baba mevzularında hararetli bir biçimde hareket alabilirsiniz.

İKİZLER

Evinizi yeniden inşa etmeyi düşünüyorsanız, tadilatı bir süreliğine ertelemeniz tavsiye edilir. Bugün bu işler için pek de uygun olmayabilir.

YENGEÇ

Bir mülkiyet anlaşmazlığının dostane bir şekilde çözülebileceği düşünülebilirsiniz ama siz yine de bugün olabildiğince dikkatli olun derim.

ASLAN

Bugün güne pek bir hareketli enerjik başlayabilirsiniz. O nedenle çevrenizden öğlene kadar uzak durmanızda fayda var. Yanlış anlaşılmayın.

BAŞAK

Sıkıntılar, dertler, koşturmalar bir yere kadar. Aman boş verin, her şey olacağına varıyor zaten. O nedenle dost meclislerini tercih edin bugün.

TERAZİ

Bugün her ne kadar hareketli bir güne merhaba diyor olsanız da yine de kendinize arada bir nefes payı bırakın. Kafanızı toplamaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

AKREP

Bugün kardeşler, arkadaşlar ve koşu gibi yakınınızdaki insanlarla bir arada olmak için iyi bir zaman değil. Size her söyledikleri çok fazla gelebilir.

YAY

İyi gezegenlerin yardımıyla koruma altındasınız bugün diyebilirim. Rakipleriniz ve düşmanlarınız dedikodunuzu yapabilirler hiç takmayın.

OĞLAK

Bugün ufak tefek meseleleri büyütmediğiniz taktirde fizik ve ruh sağlığınız için olumlu bir gün bile diyebiliriz. Neşelendirin kendinizi.

KOVA

Evliler için eşinizle aranızdaki anlaşmazlıklar bitmiş gibi görünebilir bugün diyebiliriz. Ama yine de anlayışlı olmayı elden bırakmayın

BALIK

Agresif konuşmanız, arkadaşlarınız, kardeşleriniz karşısındaki duruşunuzu etkileyebilir. Çatışmalarda konuşmaktan kaçınmanızı tavsiye ederim.