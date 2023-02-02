Günlük burç yorumları (2 Şubat 2023)

KOÇ

Bekleyen ödemeler gelebilir, mali durumunuz iyileşebilir. Profesyonel cephede övgü alma şansınız var. Öğrenciyseniz iyi performans göstermeye gayret edin.

BOĞA

Bugün mutsuz veya sıkılmış olabilirsiniz, bu da üretkenliğinizi engelleyebilir ve muhtemelen projelerinizi bitirmede gecikmeye neden olabilir.

İKİZLER

Bugün hoş bir enerji hissedebilirsiniz. Durumları kontrol altında tutabilirsiniz. Ortaklığa dayalı yeni bir iş kurma planlarınız olabilir. Biraz atılımcı olun.

YENGEÇ

Bugün işinizde en iyi halinizde olabilirsiniz. İşvereninizle iyi geçinebilir ve kariyerinizde ilerledikçe bazı ek görevler alabilirsiniz.

ASLAN

Çocuklarınızın okulları şu sıralar sizi meşgul edebilir ve onların yüksek öğrenimi için de planlar yapabilirsiniz. Ekonomiye dikkat edin.

BAŞAK

Kardeşlerle olan anlaşmazlıklar bu dönemde çözülebilir. İş arayanlar yeni pozisyonlara gelebilir. Sabrın sonunun selamet olduğunu bilin.

TERAZİ

Bugün uzun yolculuğa çıkanlar rahatlık ve mutluluk bulmakta zorlanmayacaklar. Kendinizi şımartmak için hiç de fena bir gün değil.

AKREP

Mevcut konumunuzda ilerlemek için kendinizi modernleştirmeyi ve ileri eğitim planları yapmayı düşünebilirsiniz. Bekarlar ideal partnerleriyle tanışabilir.

YAY

Bugün uzun mesafeler kat etmeyi planlayıp işte olumlu gelişmeler hedefleyebilirsiniz. Eşinizle iç uyumu artıracak bir metot geliştirebilirsiniz.

OĞLAK

Aşık çiftler ayrılabilir. İş arayanlar ideal yeni pozisyonlarını bulamayabilir. Yani çok da aman aman parlak bir günden geçmiyor olabilirsiniz.

KOVA

Hem kişisel hem de profesyonel hayatınızdaki itibarınız etkilenebilir. Maceralı turlardan ve acele sürüşten kaçının. Biraz daha dikkat

BALIK

Kronik sağlık koşullarınızı iyileştirmek için artık adım atabilirsiniz. Ayrıca işiniz için övgüye değer ikramiyeler almamanız için de bir neden yok.