Günlük burç yorumları (2 Temmuz 2023)

KOÇ

Bir büyüğün tavsiyesine kulak verirseniz duygusal bir çıkmaz konusunda çözüm bulabilirsiniz. Gezi düzenleyenler çok güzel vakit geçirecekler bugün.

BOĞA

Bugün daha canlı ve heyecanlısınız, sevgilinize yönelik mükemmel bir dikkatiniz olabilir. Birlikteliğinizi güvence altına almak için samimiyetinizi kullanabilirsiniz.

İKİZLER

Kafanızda olmayan bir sorun, gerçeğe dönüşebilir ve hayata dair bugün tutumlarınızı değiştirebilir. Uzun mesafe yolcularının hızlı hareket etmesi gerekecek.

YENGEÇ

Kardeşlerinizin veya arkadaşlarınızın arasında varsa bekar olanların ruh eşlerini bulmalarına yardımcı olabilirsiniz. Alın rehberinizi elinize, yapın bir güzellik.

ASLAN

Bugün kendinizi sıkıcı hissedebilirsiniz. Kaygılı ve sabırsız olacaksınız ve sonuç olarak kendinizi yargılayacaksınız. Kötülüğün müsebbibi siz değilsiniz.

BAŞAK

Herkesin ihtiyaçlarını karşılamak için çok zaman harcamanız gerekebilir. Ancak sizin isteklerinizi yerine getirecek biri var mı? Az bencil olun.

TERAZİ

Birbirine küs aile fertlerini başarıyla bir araya getirmeyi bugün başaracaksınız gibi görünmekte. Görgü ve adetlere bağlı kalırsanız işiniz hayli kolaylaşabilir.

AKREP

Bugün temas kurduğunuz herkes, onlara söylediğiniz her şeyi anlayacak ve değer verecek gibi görünmekte. Boyun kaslarınıza dikkat edin.

YAY

Aşıklar, eşleriyle rahatlamak için o değerli zamanı bugün bulacaklar. Kendinizi sinemaya ya da konsere giderken bulabilirsiniz. Ne olursa olsun yapın bunu.

OĞLAK

Evliyseniz, eşinizle sakin ama romantizm taklidi yapan bir akşam geçirebilirsiniz. Tatmin edici olmazsa hiç değilse fotoğraf albümünü birlikte yerleştirin.

KOVA

Bugün aşık olabilirsiniz! Bekarsanız, romantizm dolu dizgin sizi bir gökkuşağı üzerinde hissettirebilir. İleride üzülecek olsanız da koyverin gitsin.

BALIK

Aşıkların hayatlarında bugün daha iyiye doğru bir değişim söz konusu olabilir. Evlilikle sonuçlanacak kararlar bile bugün alınabilir. Hazır olun değişime.