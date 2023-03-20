Günlük burç yorumları (20 Mart 2023)

KOÇ

İyi tasarruf planları yaparsanız bugün, büyük bir şey satın almak konusunda sizi hayli cesaretlendirebilir. Olumlu olmaya bakın.

BOĞA

Bugün yanlış anlaşılmalara açık bir günde olabilirsiniz o nedenle olabildiğince kendinizi üstü kapalı değil açık açık ifade edin derim. Net olun!

İKİZLER

Bugün hoş bir enerji hissedebilirsiniz. Bekarlar ideal partnerleriyle tanışabilir. Bazılarınız gayrimenkul satın alabilir veya miras kalabilir.

YENGEÇ

İş yerindeki daha ağır sorumluluklar sizi bir süre daha orada tutabilir. Bir aile üyesi bugün sizinle önemli bir konuda konuşabilir.

ASLAN

Bugün işinizde en iyi halinizde olabilirsiniz. Ayrıca işiniz için övgüye değer yükselmeler alabilirsiniz. İş arayanlar iş bulabilir. Çalışın!

BAŞAK

Kendinizi bugün mücadeleye hazır bir ateş parçası gibi hissediyor olabilirsiniz. Özellikle kariyer, iş, patronlar vb. konularda kim tutar sizi?

TERAZİ

Çiftler çocuklarıyla ilgili harika haberler alabilirler. Mevcut pozisyonunuzda ilerlemek için daha fazla eğitim almak için bir plan yapın derim.

AKREP

Her şeye bahse girebilirsiniz, ancak kazanma şansız bugün yarı yarıyadır. O nedenle şansınızı zorlayarak çok da riske girmemeye bakın derim.

YAY

Çalışma, kariyer ve özellikle resmi konularda hareket almak isteyebilirsiniz. Bu anlamda talepkâr olmanız söz konusu. Anlayışlı olun!

OĞLAK

Aile üyeleri, bugün ihtiyaç duyduğunuz zamanlarda size çok yardımcı olacak ve destekleyici olacaktır. Büyüklerin gönlünü almayı ihmal etmeyin bugün.

KOVA

Bugün daha kararlı ve inatçı bir şekilde işinize sarılabilirsiniz. Özellikle ortaklık ve ilişkiler konusu önünüze gelebilir, farkına varın.

BALIK

İyi para yönetimi uygularsanız bugün, banka bakiyeniz sabit kalır, birikiminizi çarçur etmemiş olursunuz. Maddi anlamda temkinli olun.