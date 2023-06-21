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Günlük burç yorumları (21 Haziran 2023)

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Günlük burç yorumları (21 Haziran 2023)
Günlük burç yorumları (21 Haziran 2023)

KOÇ

Her ne pahasına olursa olsun bugün israftan kaçınılmalı. İş alanında yetkinliğinizi geliştirme şansınız olabilir. Profesyonel cephede övgü alma şansınız var. 

 

BOĞA

İşinizle ilgili bazı gelişmeler olabilir ve bu gelişmeleri daha da iyiye götürmeniz mümkün. Çalışın! 

 

İKİZLER

Rahatlamak! Sevdiklerinizin becerileri ve canlı ruhları göz önüne alındığında, gayet mutlu bir güne yelken açabileceksiniz.  

 

YENGEÇ

Bugün kendinizi sosyal konularda şanslı ve fakat ilişkiler konusunda biraz kötü hissedebilirsiniz. Çok fazla insanlarla içli dışlı olmayın. 

 

ASLAN

Bugün ufukta görünen öyle pek çok olumlu fırsatlar olmayabilir. Dahası, muhtemelen sizin hatanız bile olmadan bazı karmaşık durumlara bulaşabilirsiniz.  

 

BAŞAK

Bir konuya biraz daha uzun süre odaklanırsanız, başka bir bilgiyi elde edebileceğinizi fark edin. Takıntılı davranmayın! 

 

TERAZİ

Bugün büyük iş anlaşmaları ve yeni projeler için cesaret verici bir gün. Paranızı dolar yeşili gözlü canavarlardan koruyun. 

 

AKREP

Radikal bir değişiklik yapmak adına hayli saçmalama potansiyeliniz var. Kendi çıkarlarınızı düşünerek hareket alın. 

 

YAY

Kişisel ve profesyonel hayatınız arasında bir denge kurmanız için sizi çağıran bölünme, koşturma, yorulma zilini bugün çok duyacaksınız.  

 

OĞLAK

Cevapları zaten biliyorsun. İhtiyacınız olan harita cebinizde saklı. Kullanın bunu artık fark edin gücünüzü. 

 

KOVA

Akşam sevgilinizle alışveriş çılgınlığına çıkmanız muhtemeldir. Üzülmeyin, harcama güzel getiriler vaat ediyor. En azından sevdiğinizin gönlünü alırsınız.  

 

BALIK

Hafta sonuna kadar kendinizi bitkin hissedebilirsiniz. Sağlığınıza maksimum ölçüde dikkat edin. 

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