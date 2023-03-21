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Günlük burç yorumları (21 Mart 2023)

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Günlük burç yorumları (21 Mart 2023)
Günlük burç yorumları (21 Mart 2023)

KOÇ

Bugün özellikle aile, eş, mahkemeler, açık düşmanlar hakkında sert bir gün yaşamanız söz konusu olabilir. Hayal kırıklığına açıksınız. 

 

BOĞA

Eğitim cephesinde, bazı insanlar tatmin edici bir sonuç bekleyebilir sizden. Bu konuda elinizden geleni yapın. Sınavları düşünün bugün. 

 

İKİZLER

Bugün kendinizi tatminsiz hissedebilir ve görevlerinizi yerine getirmekte zorlanabilirsiniz. Biraz mümkünse kenara çekilip kendinize gelin.   

 

YENGEÇ

Bugün iletişim konularında kafanız karışabilir. Mail atarken, birilerine özellikle bir şeyler yazıp gönderirken ve konuşurken dikkatli olun derim. 

Günlük burç yorumları (21 Mart 2023) - 6

 

ASLAN

Olabildiğince sakin olun ve kriz yönetmeyi kendinize bir kere daha öğretin. Özellikle para almanız gereken bir durum söz konusuysa konuşun. 

 

BAŞAK

Maddi konularda hoş bir gün gibi duruyor. Önünüze gelen fırsatları görüp değerlendirirseniz sizin için ne kadar iyi olur! Değerlendirin bu zamanı. 

 

TERAZİ

Hayata bağlanma gücünüz bugün hayli güçlü görünüyor, bu da zor bir işi çabucak bitirmenizi sağlayabilir. Bol bol çalışın derim.  

 

AKREP

Bugün kendimizi daha özgür, çok daha hoyrat bir noktada görmek isteyeceğimiz bir günden geçiyoruz. Iletişime sonuna kadar açın kendinizi.  

 

YAY

Bugün aile toplantılarıyla, meseleleriyle meşgul olabilirsiniz ve çevrenizdekilere karşı nazik davranarak onlarla olumlu itibarınızı artırabilirsiniz.  

 

OĞLAK

Kendinizi bugün zorlamayın, çok moda söz olan “akışa bırak” tanımı bugün sizin için.  İçinde olduğunuz grup çalışmalarında dikkatli olun. 

 

KOVA

Dikkatinizi bugün hiçbir biçimde toplayamayacakmış gibi gelebilir, oysa hem kişisel hem de profesyonel yaşamınızda başarılı olabilirsiniz.  

 

BALIK

Harcama ve tasarruf arasında bir denge bulmanız gereken zamanlardan geçiyorsunuz. Tasarruflarınızı artırabilir ve daha güvende hissedebilirsiniz.  

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