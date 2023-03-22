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Günlük burç yorumları (22 Mart 2023)

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Günlük burç yorumları (22 Mart 2023)
Günlük burç yorumları (22 Mart 2023)

KOÇ

Bugün de duygusal gerginliklere açık bir halde olmanız olası. Aman dikkat! Kaş yapayım derken ilişkimi kurtarayım diye ortalıkta ilişki bırakmayabilirsiniz. 

 

BOĞA

Bugün kendinizi uykulu ve sıkıcı hissedebilirsiniz, bu da varsa şu aralar proje üzerinde çalışma hızınızı yavaşlatacaktır. Tembelleşmeyin.  

 

İKİZLER

Halledilmesi gereken miras, devlet dairesi konuları gibi biraz can sıkıcı konular varsa bunların içinde kendinizi bulabilir veya bu konuda haberler alabilirsiniz. 

 

YENGEÇ

Gerekli evraklar, kredi işleri, devlet, tapu falan mevzularında işlemler yaparken bugün azami ölçüde dikkatli olun. Eksik bir şeyler kalmasın.  

 

ASLAN

Film veya televizyon işleri ile uzaktan yakından ilgili olanlar bugün sizin için enteresan gelişmeler olabilir.  Çevrenizden gelebilecek fırsatlar olabilir.   

 

BAŞAK

Çocuğunuz varsa, sevgiliniz varsa bugün aklınız oralara kayıp durabilir. Ve aynı zamanda maddi konularda abuk sabuk gelişmelere maruz kalabilirsiniz.  

 

TERAZİ

Bugün konunuz ev meselelerine, tapu taşınma, yer değiştirme gibi konulara gelip dayanırsa sakın şaşırmayın. Usulca mevzuyu ötelemeye bakın.  

 

AKREP

Parasal açıdan hiçbir şeyi dert etmenize gerek yok. Bugün çalışmak için özellikle motive olmasanız da masanızı temizlemek çok önemli olacak.  

 

YAY

Ailelerin en misafirperver ve ev ortamının ne kadar huzurlu olduğunu bugün bir kere daha keşfedeceksiniz. Ait olma duygusu iyidir.  

 

OĞLAK

İyi bir gayrimenkul anlaşması kendinizi şanslı hissetmenizi sağlayabilir. Bugün kiralama, özellikle arsa, tarla vb. direk toprakla ilgili işleriniz varsa yapın. 

 

KOVA

Fazlasıyla risk almaya açık bir gün içinde olabiliriz. Mücadeleci ruhumuz depreşmiş, olur olmadık konularda iddialaşma içinde olmamız muhtemel. 

 

BALIK

Şimdi işyerindeki duruşunuzu güçlendirmenin tam zamanı. Aile üyelerinin kaprislerinizi ve arzularınızı yerine getirmesini talep dahi etmeyin.  

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